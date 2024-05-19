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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Yüreğin yetiyorsa gel bekliyorum seni

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Özbek maçın ardından stada gelerek sahaya çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenerek, "Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 23:50, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 23:56
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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Yüreğin yetiyorsa gel bekliyorum seni

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve futbolcuların soyunma odasından yeniden sahaya çıkmasıyla yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Maç sonrası stattan ayrıldım, olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesi kabul edilebilir bir şey değil.

Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Delikanlılığın varsa gel." ifadelerini kullandı.

Özbek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"KİM DESTEKLİYOR SENİ?"

"Maç başladığından bitene kadar bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden buluyor. Lig başladığından beri hakemleri tartaklayın, tokatlayın. İzmir'de şey yapın peşine düşün hakemlerin diyen bu zat, maç bittikten... İnsanlar dağılmış. Burada sadece 2 görevli kalmış. Belli bir güruhla gelmiş. Maç da yok. Maçta yok Ali Koç. Gelip buraya insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun. Kim destekliyor seni?"

"BU PROVOKASYON NİYE?"

"Devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Bizim adamları tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne. Bu provokasyon niye? Neticede bir maç oynadık. Bizim için şampiyon maçı. Ali Bey bak, haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir tarafı yok."

ALİ KOÇ VE YÖNETİM MAÇ SONU RAMS PARK'A GELDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi.

Futbolcularla beraber sahaya çıkan başkan Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı.

Arbede sırasında polislere de müdahale edildiği görülürken, sarı-lacivertli yöneticiler güvenli şekilde stattan ayrıldı.

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