Akıncı İHA Vangölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü.

FlightRadar24 uygulamasına göre, Akıncı İHA, İran'daki görevinin ardından Türk hava sahasına girdi.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

Akıncı İHA, İran'da görevini bitirdikten sonra Van Gölü'nün üzerinde Türk bayrağı çizdi

Bayraktar: Anayurduna hoş geldin Akıncı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Akıncı İHA ile ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. "