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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 518 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 518 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 16:56, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 17:10
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 518 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 518 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 530 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,3 artışla 2 milyon 518 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 485 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 522 milyon 383 bin 221,02 lira, işlem miktarı ise 605,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 686 milyon 46 bin 319,77 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Gülkay Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.485.000,002.405,00
En Düşük2.518.000,002.400,00
En Yüksek2.530.000,002.449,00
Kapanış2.518.000,002.400,00
Ağırlıklı Ortalama2.522.272,922.426,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.522.383.221,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg)605,95
Toplam İşlem Adedi32

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