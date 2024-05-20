İzmir'de DEAŞ'a operasyon: 20 gözaltı
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 10:39, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 10:38
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, silah, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.