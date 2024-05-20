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Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarında yüzde 25 sınırının devam etmeyeceğini vurgulayarak, "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 10:48, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 11:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel röportajında, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Kira artışlarında yüzde 25 sınırının devam etmeyeceğini aktaran Şimşek şöyle konuştu:

"Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönde de yani devam etmesi yönünde bir çalışma yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama çok büyük ihtimalle devam etmeyeceğini düşünüyorum."

"Ürünlerin fiyatlamalarına doğrudan doğruya müdahaleyle bir yere varamayız"

Şimşek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Piyasaya müdahale arzı artıracak teşviklerle olur. O doğru bir şey. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok üretim, daha çok istihdam ve ihracatı da tabiiki önemsiyoruz. Bizim müdahaleler daha çok şu çerçevede olacak: Biz piyasaya yol haritası vereceğiz. 3 yıllık enflasyon hedefi veriyoruz, 3 yıllık büyüme perspektifi sunuyoruz. Bunlar piyasayı yönlendirme amacıyla kamuda da disiplin amacıyla önemli. Ama esas olarak yatırım. Biz bütçe üzerinden para harcıyoruz. Biz diyoruz ki bu harcamaları yapalım ama bu harcamaları üretken alanda yoğunlaştıralım. Yani daha çok arz yönlü üretimi artıracak alanlara kanalize edelim. Gıda arzı onlardan bir tanesi. Rekabet gücü arttığı zaman, verimlilik arttığı zaman birim fiyatlar, birim maliyetler düşüyor. Dolayısıyla biz bu çerçevede tabiiki her şeyi piyasaya bırakamayız. Ürünlerin fiyatlamalarına doğrudan doğruya müdahaleyle biz bir yere varamayız. Onun için onun yerine büyümenin kompozisyonunu dengeleyeceğiz. Üretim artıracak politikaları devreye sokacağız. Verimliliği, rekabet gücün artıracak adımları atacağız."

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