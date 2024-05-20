Dolar günü düşüşle kapattı
Haftaya değer kaybıyla başlayan dolar, günü 32,20 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 17:28, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 18:03
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2290
|32,2300
|32,2000
|32,2010
|Avro
|35,0050
|35,0060
|34,0070
|34.0080
|Sterlin
|40,8500
|40,8680
|40,9060
|40,9140
|İsviçre Frangı
|35,4830
|35,5020
|35,4400
|35,4430
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1990
|32,2790
|32,1700
|32,2500
|Avro
|34,9650
|35,0450
|33,9670
|34,0470
|Sterlin
|40,7900
|41,0000
|40,8460
|41,0560