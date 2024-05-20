Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2290 32,2300 32,2000 32,2010 Avro 35,0050 35,0060 34,0070 34.0080 Sterlin 40,8500 40,8680 40,9060 40,9140 İsviçre Frangı 35,4830 35,5020 35,4400 35,4430 ANKARA ABD Doları 32,1990 32,2790 32,1700 32,2500 Avro 34,9650 35,0450 33,9670 34,0470 Sterlin 40,7900 41,0000 40,8460 41,0560