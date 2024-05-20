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3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı

Danıştay 12. Dairesi, görev başında değilde hafta sonu istirahatte iken vefat eden memurun oğlunun 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılmış olan hatalı atamanın iptal edilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 12:43, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 12:47
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3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı

Mardin'de yaşanan olayda, bir kamu personeli, teknisyen olarak çalışırken vefat etmiştir. Ancak vefat; görev başında değil, hafta sonu istirahatinde kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği sonrasında meydana gelmiştir.

- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam için gerekli şart

Vefat eden kamu personelinin oğlu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında memur kadrosuna atanmıştır. Ancak SGK'nın vefat eden kişinin vazife malulü olmadığı yönündeki bildirimi sonrasında atama işlemi iptal edilmiştir. Ataması iptal edilen memur ise her ne kadar babasının görevi başında vefat etmese de rahatsızlığının görev başında başladığı, Danıştay Onikinci Dairesinin benzer kararları gözetilerek ölüm olayının görevden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini, davacının olayda hileli veya hatalı bir işlemi olmadığını belirterek dava açmıştır.

İdare mahkemesi davanın REDDİNE karar vermiş, istinaf mahkemesi idare mahkemesi kararını onamış, Danıştay 12. Dairesi de 2022/3633 Esas No ve 2023/5274 Karar No ile oybirliğiyle istinaf mahkemesi kararını onamıştır. Onanan karara göre, vefat, görev başında değil de hafta sonu istirahatte iken kalp krizi geçirmesi sonrasında olduğu için kişinin vazife malulü sayılması mümkün değildir. Bu durumda da 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuni haklardan yararlanamamaktadır. Kamu kurumlarının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atama yaparken bu ayrıntıya dikkat etmesi uygun olacaktır.

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