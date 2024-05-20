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FETÖ'cü eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ'ye ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 12:54, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 12:55
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FETÖ'cü eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hakimlikten ihraç edilen tutuksuz sanık M.K'nin avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının, öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evleri" ve "staj evleri"nde kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanık hakkında teşhise dayalı somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu, bu beyanlara göre M.K'nin örgüt içinde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem abi" ve bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık M.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

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