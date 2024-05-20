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Osman Kaya'dan Maliye Bakanı Şimşek'e çağrı

Sendika üyelik ayrılış işlemlerini E-Devlet'e taşırsanız yıllık 40.000.000 dolar tasarruf etmiş olursunuz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 12:52, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 12:54
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Osman Kaya'dan Maliye Bakanı Şimşek'e çağrı

Kamu Birliği Konfederasyonu Osman Kaya'nın açıklaması şu şekilde

Tasarruf tedbirleri kapsamında yaptığınız çalışmalarda sizlere destek olmak istiyoruz. Bu bağlamda Yılda en az 40 milyon Dolar tasarruf edeceğiniz bir noktaya değinmek istiyorum.

Sayın Bakanım; Ocak ayında açıklanan verilere göre ülkemizde 3.811,724 devlet memuru statüsünde görev yapan çalışan vardır.

Çalışanların sendika başlangıç ve ayrılış işlemleri dijital ortamda ( E-Devlet üzeri) yapılmadığı için yılda bir kez bir sendikaya üye olması halinde ilgili bakanlık kurumunca üyelik evrağı sendika genel merkezine posta yoluyla gönderilmektedir.

Eğer kişi bir sendikaya üye olurken hali hazırda bir üyeliği var ise önce istifa etmesi gerektiği için istifa evrağıda üst yazı ile sendika genel merkezine kargo yoluyla gönderilmektedir.

Evet sadece bir kamu çalışanın yılda bir sendika değişmesi nedeniyle 2*3.811,724 = 7.623,448 defa posta gönderilmektedir.

Bu kaba bir hesapla; her posta ücreti 100 Tl olması halinde 100* 7.623,448 = 762.344,80? ( 23.823,275 ) yapmaktadır.

Evet sadece bir memurun yılda bir kez sendika değişmesinin devletimize haberleşme maliyeti 23.823,275 dolar'dır.

Bununla beraber her memur sendikaya üye olurken 3 üyelik ve 3 istifa formu doldurmaktadır. Bu kişi başı 6 kağıt kullanımı demektir.

3.811,724 kamu çalışanın bir kez bile sendikaya üye olması demek 22.870,344 kağıt israfı demektir.

Sayın bakanım bu 1 memurun yılda bir kez sendika değişmesi ile elde edilecek rakamlardır. Kaldı ki yıl içerisinde birden fazla kez sendika değişimi yapılabilmektir.

Aynı zamanda sendika üyelik ve ayrılış işlemlerinin e devlet üzerinden yapılmamasından kaynaklı memurlar (evrak kayıt, personel şube, mutemet, PTT çalışanları gibi) üzerindeki yükü arttırmakta, bu sebepten yeni personel ihtiyacı doğmaktadır.

Bununla beraber sendika üyelik işlemleri manuel yapıldıkça; kurumlarda sendika değişen personel üzerinde idari amirlerince mobbing yapılabilmekte bu da iş barışı ve akışını olumsuz etkilemektedir.

1.250.000 kamu işçisi sendika üyelik işlemlerini e-devlet üzerinden rahatlıkla yapabilirken;

3.811,724 memurun 21. Yy'da sendika üyelikleri dijital platformlarda yapamaması trajikomik bir durumdur. Bir önceki Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat OKTAY 2020 yılının Mart ayında memurlar için sendika işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılacağına dair hazırlıkların başlayacağını belirtmiş olsa da;

Aradan geçen 4 yıllık sürede ne yazıkki bu durum düzeltilmemiştir.

Kamu yararına yapılan tasarrufların bu derece önemli olduğu şu günlerde;

Devletimizin en iyimser halle yılda 40.000.000 dolar tasarruf yapması için çağrımız vardır.

Sendika üyelik ve ayrılış işlemleri kamu işçilerinde olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılmalı ve ekonomimize yılda en az 40.000.000 dolar zarar veren bu uygulama artık sonlandırılmalıdır.

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