Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Altında yeni rekor
Altında yeni rekor
Öğretmen ataması için başvurular başladı
Öğretmen ataması için başvurular başladı
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Helikopterin sinyal sisteminin kapalı olduğu veya sinyal sisteminin olmadığını düşünüyoruz. O sinyaller bize düşer ama düşmedi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 13:02, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 13:03
Yazdır
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Reisi'nin helikopter kazası'yla ilgili olarak "İlk etapta helikopterin sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafı ile irtibata geçtik. Muhtemelen sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, törenin ardından zorlu hava şartları nedeniyle dağlık alanda kaza yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin arama kurtarma çalışmaları hakkında soruları yanıtladı.

'HELİKOPTERİN SİNYAL VERİP VERMEDİĞİNİ TAKİP ETTİK'

İran'ın Türkiye'nin hava arama kurtarma sorumluluk sahası içinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Olayın ilk duyulduğu andan itibaren biz de hem komşumuz olarak hem de bir ülkenin cumhurbaşkanı olmasından dolayı takip ettik. İran, bizim hava arama kurtarma sorumluluk sahası içinde bulunuyor. Bu anlamda, tüm hava ve deniz araçlarının sinyallerini takip ediyoruz. İlk etapta helikopterin sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafı ile irtibata geçtik. Muhtemelen sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını düşünüyoruz. Çünkü mutlaka o sinyaller bize düşer fakat düşmedi. Onlardan aldığımız bilgilerle ilk etapta gerek Milli Savunma Bakanlığı olsun gerek AFAD olsun biz de onlarla gerekli iş birliği noktasında sürece katkı sağlamaya çalıştık. En son aldığımız haber AKINCI İHA'nın tespiti üzerine helikopterdekilerin tamamının öldüğü yönünde. Bu kazalar, üzücü kazalar. Hava güvenliğinin ya da seyrüsefer araçlarının emniyetinin ne kadar önemli olduğu, hava şartlarının dikkate alınması noktasında sonuçlar çıkarabiliriz. Tekrar Sayın Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyorum, kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Helikopter kazasının bir suikast olabileceği yönündeki iddialara yönelik Bakan Uraloğlu, "Şu an için bir şey söylemek için erken. Aldığımız bilgiler havanın sisli olduğu ve bir kaza olduğu şeklinde. İlk etapta bizim aldığımız bilgiler bunlar" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber