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UCK'dan Netanyahu için tutuklama emri talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu için tutuklama emri talebi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 14:10, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 15:21
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TRT'de yer alan habere göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu için savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısı Karim Khan, CNN'e yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılar ve ardından Gazze'de yaşanan savaş nedeniyle Hamas lideri Yahya Sinwar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar suçlamasıyla tutuklama emri çıkarmasını istediğini söyledi.

Başsavcısı Karim Khan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra diğer iki üst düzey Hamas lideri - El Kasım Tugayları lideri ve daha çok Muhammed Deif olarak bilinen Muhammed Diab İbrahim el-Masri ve Hamas'tan İsmail Haniyeh - için de tutuklama emri istediğini söyledi.

İsrailli politikacılara yönelik tutuklama emirleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD'nin yakın bir müttefikinin üst düzey liderini ilk kez hedef almasına işaret ediyor. Karar, Netanyahu'yu, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşıyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı kefeye koyuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerinden oluşan bir kurul şimdi Khan'ın tutuklama emri başvurusunu değerlendirecek.

Khan, Amanpour'a, Netanyahu ve Gallant'a yönelik suçlamaların arasında "insani yardım malzemelerinin reddedilmesi de dahil olmak üzere, insani yardım malzemelerinin reddedilmesi de dahil olmak üzere, bir savaş yöntemi olarak insani imhaya neden olmak, açlığa neden olmak, çatışma halindeki sivilleri kasten hedef almak" yer alıyor.

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