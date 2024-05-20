Celal Şengör'den telefon oynayan kişiye tepki: Ahır mı burası?

Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile tanınan jeolog ve bilim insanı Celal Şengör, sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Şengör, bu kez söylediği sözlerle gündem oldu.

Ankara'da konferansa katıldı

Profesör Şengör, Ankara'da düzenlenen konferansta vatandaşlarla buluştu.

Konferans esnasında Şengör'ün söylediği bir söz ise dikkat çekti.

"Ahır mı burası"

Seyircilerin arasında telefonuna bakan bir kişiye tepki gösteren Şengör,

"Ahır mı burası?"

ifadelerini kullandı.

"Atatürk, bu katırları adam etmek için uğraştı"

Celal Şengör, konferans sırasında verdiği tepkide şunları söyledi: