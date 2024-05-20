RTÜK, Sezgin Baran Korkmaz ile canlı yayını incelemeye aldı

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletlerinden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.