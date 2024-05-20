Birlikte alkol aldığı genç kızı boynuna ip bağlayıp öldüren zanlı tutuklandı

Olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü T.A. (22) ile araçtan daha önce indiği tespit edilen E.K, Y.A.A, C.Ç. ve K.N.K. (17), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi mevkisinde bir kamyonetin şarampole devrildiği yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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