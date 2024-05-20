'Parmağı koptu, 3 hastane, 2 il dolaştı' haberlerine açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Silopi'de parmağı koptu, 3 hastane, 2 il dolaştı" şeklinde çıkan haberler üzerine kamuoyuna süreçle ilgili doğru bilgi verilmesi gerektiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İlçede 16 Mayıs'ta saat 19.30 sıralarında bir yaşındaki R.İ'nin bisiklet zincirine takılan parmağının kopması nedeniyle yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan muayene ve tetkiklerde 'hastanın ikinci parmak distal uçta kemik bütünlüğünün korunduğu ancak parmak uç kısmında kas ve keratinize dokunun ampute olduğu' tespit edilerek parmak ve kopan parça temizlenmiş, hastaya gereken ilk müdahale yapılmıştır. Silopi Devlet Hastanesi'nde bulunan hasta yakınlarına 112 Komuta Kontrol Merkezi üzerinden plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi uzmanı ile görüşme yapılacağı ve sevk sürecinin başlatılacağı bilgisi verildi. Ancak hasta yakınlarının izinsiz olarak hastaneyi terk etmeleri üzerine mevcut durum tutanak altına alınmıştır. Daha sonra hasta yakınlarının hastayı Cizre Devlet Hastanesi'ne götürdükleri ancak burada da muayene olmadan çıkış yapıldığı anlaşılmıştır. Yakınları tarafından hastanın Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülmesi üzerine yapılan değerlendirmede, hastanın ikinci parmak amputasyonu olduğu, distal seviye ve crush (ezilme, çarpışma, göçük altında kalma, darbe alma ve uzun süre hareketsiz kalma gibi durumların sonucunda meydana gelen tıbbi bir durum) yaralanma olduğundan replentasyonun (vücudun kopan bir parçasının, işlevlerini yeniden kazanmak amacı ile yerine dikilmesi) uygun bulunamadığı, antibiyotikle pansuman yapılarak plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi poliklinik kontrolünün uygun olduğu belirtilmiştir."

Hastanın sonraki gün plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi polikliniğine gelmemesi nedeniyle yapılan araştırmada, yakınlarının, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviyi kabul etmediğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, sağlık alanında yapılan yatırımlar ve sağlık personelinin yoğun gayretleriyle ilde sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşanmadığı ifade edildi.