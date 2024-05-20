Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Erdoğan: Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
Erdoğan: Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Başörtülü hakime sözleri nedeniyle avukata soruşturma açıldı
Başörtülü hakime sözleri nedeniyle avukata soruşturma açıldı
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı?
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık ifadelerini geri çekti
'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık ifadelerini geri çekti
Erdoğan: 6-8 Ekim olaylarını kimse meşru gösteremez
Erdoğan: 6-8 Ekim olaylarını kimse meşru gösteremez
UCK'dan Netanyahu için tutuklama emri talebi
UCK'dan Netanyahu için tutuklama emri talebi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 19:22, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 19:24
Yazdır
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti.

Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber