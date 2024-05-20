Köy muhtarı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Hisarcıkkayı köyü Muhtarı Satılmış Karakaş (63), İnandık köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Karakaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Karakaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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