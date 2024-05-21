21 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinde düzenlenecek "21. Yüzyılda Türk Dünyasının Yeri" başlıklı konferansa katılacak.

(Türkistan)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- TBMM'den

- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak.

(13.30/10.45/12.30)

- Genel Kurulda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun cezalarını artıran Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'i ziyaretinde Pekin'de temaslarda bulunacak. Bayraktar, Çin Doğal Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ve Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Cang Cienhua ile görüşecek. Görüşmelerin ardından Türkiye ve Çin arasında "Enerji Dönüşümü" mutabakat zaptı imzalanacak.

(Pekin)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Çekya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi II. Dönem Toplantısı ve Türkiye-Çekya İş Forumu'na katılacak.

(Prag)

3- TÜİK, mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerinin helikopter kazasında hayatını kaybetmelerine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Tahran)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Aksaray Üniversitesini ziyaret edecek, "Öğrenci Buluşması"na katılacak.

(Aksaray/16.30/18.00)

SPOR

1- Voleybol erkeklerde Türkiye'nin ilk ayaklarından birine ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi mücadelesi başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada ile karşılaşacağı ilk günün diğer mücadelesi Bulgaristan ile Fransa arasında yapılacak.

(Antalya/20.00/17.00)

2- Kadınlar Hentbol Süper Lig final serisi ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u konuk edecek.

(Muğla/17.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig Play-Off Sıralama Etabı'nda Beykoz Belediyespor ile Spor Toto, 3-4'üncülük, Köyceğiz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor 5-6'ncılık, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor 7-8'incilik serisi ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00/Muğla/17.00/İzmir/16.30)

4- Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Halikarnas Kupası mücadelesiyle Bodrum'da sürüyor.

(Muğla)

5- 10. Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası, Serik'te başlayacak. Türkiye ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/17.00)