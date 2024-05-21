Denizli'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli'nin Çal ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 07:20, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 07:24
Denizler Mahallesi yakınlarında Aslan Becip idaresindeki motosikletin devrildiğini ve sürücüsünün hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekibi, Becip'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Becip'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan bölgede başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarma ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.