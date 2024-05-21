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AK Parti'de seçim analizleri tamamlanıyor!

Yerel seçim sonuçlarına dair analizlerin büyük bölümünü tamamlayan AK Parti'de milletvekilleri ve il-ilçe yönetimlerinin görüşleri alındı. Cumhurbaşkanının seçmen tabanına "Farkındayım, gereği yapılacak" şeklinde verdiği mesajın somut adımlarının kısa süre içinde görüleceği belirtiliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 07:26, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 07:26
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AK Parti'de seçim analizleri tamamlanıyor!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'de yerel seçim sonuçlarına ilişkin istişarelerin büyük bölümü bitti. Bu istişarelerden yola çıkılarak, 2028 seçimlerine kadar izlenecek yol haritası ve politika değişiklikleri kısa süre içinde belirlenip, uygulamaya koyulacak. SETA'nın da rol üstlendiği seçim değerlendirmeleri için milletvekilleri ve il-ilçe yönetimlerinin görüşleri alındı. Mülakat şeklinde geçen görüşmelerde, 'Sizce seçimi niye kaybettik?' sorusuna cevap arandı. Hem milletvekilleri hem de teşkilatlardan gelen cevaplarda, ekonomi ilk sırayı aldı. Ancak, ekonomi başlığının alt detaylarında memur emeklilerine yapılan seyyanen zammın SGK ve Bağ-Kur emeklilerine verilmemesinin adaletsizlik oluşturduğu, bunun sandığa yansıdığı tespiti yapıldı.

SAĞLIK ALANINDA DA ŞİKAYET VAR

Ayrıca, seçim öncesinde sağlık alanındaki sıkıntıların arttığı, hastane randevuları nedeniyle büyük şikayetlerin geldiği anlatıldı. Yine kamuya personel alımında uygulanan mülakat sistemine yönelik adım atılmamasının da seçim sonuçlarında etkili olduğu belirtildi.

HER BÖLGENİN SEBEBİ FARKLI

Bu mülakatlarda, AK Parti'nin seçimlerde başarısız olmasının tek bir sebebe bağlanmasının doğru olmayacağı, yapılan görüşmelerde bir ilçedeki, sebep ile başka bir ilçedeki sebebin aynı olmadığı sonucuna varıldı. Bir seçim bölgesinde en önemli neden adayın yanlışlığı gösterilirken, diğer bir bölgede ekonomi, teşkilat veya kampanya yönetimi gösterildi.

AK Parti grup yönetiminin bir süredir gruplar halinde milletvekilleri ile yaptığı toplantılarda da önemli tespitler gündeme geldi. Milletvekillerinin büyük bölümü, sahadaki gözlemlerine dayanarak vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinin sürdüğünü, ancak partiye kızgın olduğu şeklinde görüş bildirdi. Yapılan bu görüşmelerden ve genel merkezin yürüttüğü çalışmaları içeren tespitler bir rapor haline getirildi. AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında bu tespitler masaya yatırılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanının seçmen tabanına 'Farkındayım, gereği yapılacak' şeklinde verdiği mesajın somut adımlarının kısa süre içinde görüleceği belirtiliyor.

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