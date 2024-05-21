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İzmir'deki terör operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP-C/MLKP'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 30'u yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 08:22, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 08:18
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İzmir'deki terör operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca, İzmir merkezli 9 ilde terör örgütüne finansman sağlayanlara yönelik operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 30'u yakalandı. Diğer 10 şüpheliden 5'inin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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