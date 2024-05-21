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Ev sahibi-kiracı arasında 'ev gösterme' krizi

Son dönemde ev sahipleri ve kiracılar arasında 'ev gösterme' tartışması yaşanıyor. Bazı mevcut kiracılar, alıcı veya yeni kiracı adaylarına evi göstermek istemiyor. Peki yasal düzenlemelere göre kiracıların, oturdukları daireyi gösterme yükümlülükleri neler?

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 08:59, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 09:01
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Ev sahibi-kiracı arasında 'ev gösterme' krizi

TRT'den Semih Çalışkan'ın haberine göre Kimi kiracılar, oturdukları daireyi satın almak ya da kiralamak için gelenlere evlerini göstermek istemiyor. Bu da kiracılar ile ev sahipleri arasında anlaşmazlığa neden oluyor..

Öncelikle ev sahibinin kiracıdan evi, makul sürelerde ve saatlerde göstermek için izin alması gerekiyor. Ancak bu süreler konusunda taraflar arasında pek çok kez anlaşma sağlanamıyor. Peki yasalara göre, mevcut kiracıların o daireyi haftada kaç kez göstermeleri gerekiyor?

Arabulucu Avukat Niymet Yaman Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yargıtay diyor ki; hafta içi iki ya da dört saat, hafta sonu iki ya da dört saat olacak şekilde düzenleme yapılıyor. En önemlisi de bunu sınırlı süreyle yapıyor. Altı ay boyunca gösterebilirsin, üç ay süreyle gösterebilirsin gibi sınırlama koyuyor."

Anlaşmazlık durumunda ne yapılmalı?

Yıldırım, ev gösterme anlaşmazlıklarında, uzlaşmaya varılmaması halinde, tarafların mahkemeye başvurabildiğini aktardı:

"Kiracıdan evin gösterilmesine izin davası, yer gösterme izin davası olarak geçen davayı açabilir. Evin bulunduğu muhit muhtemel satılma süreleri gibi hususlar dikkate alınıyor ve bir süre belirleniyor. Ve mahkeme de kararında aynı şekilde bilirkişi heyeti vasıtasıyla kiracının yaptığı işe, evi gösterebileceğinin saatleri uygun bir belirleme yapıyor."

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