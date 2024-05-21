Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular

Otomobil piyasasını hareketlendirmek için markalar art arda kampanyalar yapsa da vatandaş ne sıfır otomobile ne de ikinci ele yaklaşamıyor. Bu duruma kredi faizlerinin etkisinin olduğu da belirtiliyor.

Otomobil piyasasındaki durgunluk dikkat çekerken, araç satın almak isteyenlerin de kafası karışmış durumda. Bu durumda da vatandaşların yöneldiği başka bir seçenek karşımıza çıkıyor. O da araç kiralamak.

YENİ YÖNTEMDE MANTIK NE?

Örneğin piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 2021 model ikinci el otomobili satın almak yerine, aynı parayı mevduata koyanlar aylık 45-50 bin TL kazanıyor.

Pek çok kişi de parasını faize yatırıp, aylık 27 bin TL'ye aynı otomobili kiralıyor. Böylelikle hem bakım ücretlerinden hem de oluşacak masraflardan da kaçınmış oluyor.

FİYATLAR MODELDEN MODELE DEĞİŞİYOR

Satın almak yerine kiralamayı tercih edenler; 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık kiralama yaparken modelden modele de fiyatlar değişiyor.