Vergi Müfettiş Yard. sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamaları şu şekilde:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;

2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 19 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde, 21.05.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.