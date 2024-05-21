Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aştı
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL Fırsatı!
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak
Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak
Müfredat eğitimlerinde 'resen görevlendirme' sorunu!
Müfredat eğitimlerinde 'resen görevlendirme' sorunu!
Okul müdürü ve oğlu otobüste darbetmişti: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Okul müdürü ve oğlu otobüste darbetmişti: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Maliye'den 'demir yumruk' operasyonu: 7 milyar lira rekor ceza
Maliye'den 'demir yumruk' operasyonu: 7 milyar lira rekor ceza
Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular
Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular
Ev sahibi-kiracı arasında 'ev gösterme' krizi
Ev sahibi-kiracı arasında 'ev gösterme' krizi
Kurbanda düve hayvan kesimi endişe yaratıyor
Kurbanda düve hayvan kesimi endişe yaratıyor
Doktora 21 milyon liralık rekor tazminat şoku
Doktora 21 milyon liralık rekor tazminat şoku
Meyve fiyatında aracı vurgunu!
Meyve fiyatında aracı vurgunu!
AK Parti'de seçim analizleri tamamlanıyor!
AK Parti'de seçim analizleri tamamlanıyor!
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
MB Başkanı Karahan, milletvekilleriyle buluşuyor
MB Başkanı Karahan, milletvekilleriyle buluşuyor
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
Erdoğan: Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
Erdoğan: Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
Başörtülü hakime sözleri nedeniyle avukata soruşturma açıldı
Başörtülü hakime sözleri nedeniyle avukata soruşturma açıldı
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı?
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık ifadelerini geri çekti
'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık ifadelerini geri çekti
Erdoğan: 6-8 Ekim olaylarını kimse meşru gösteremez
Erdoğan: 6-8 Ekim olaylarını kimse meşru gösteremez
UCK'dan Netanyahu için tutuklama emri talebi
UCK'dan Netanyahu için tutuklama emri talebi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Okul müdürü ve oğlu otobüste darbetmişti: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin'de geçen yıl sonunda otobüste okul müdürü ve oğlu tarafından darbedilmesiyle gündeme gelen çiftten engelli yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 10:13, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 10:30
Yazdır

15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) darbetmişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat'tan bugün acı haber geldi. Yaklaşık 2 haftadır Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Polat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek olan Polat'ın daha sonra cenazesinin defin edileceği belirtildi.

Okul müdürünün yaşlı çifti darp etmesine dair açıklama

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartışmış, bu sırada önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı.

Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti.

Yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili okul müdüründen sonra oğlu da tutuklandı

BABAYA HAPİS CEZASI

Daha sonra görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için ise 2. Çocuk Mahkemesinde açılan dava devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber