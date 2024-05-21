Türkiye, turistik gecelemede dünya beşincisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yerli ve yabancıların konaklama tesislerindeki geceleme sayısı bakımından Antalya birinci, İstanbul ikinci, Muğla ise üçüncü sırada yer alıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), 2023 yılı Türkiye turizmindeki yerli ve yabancı turistlerin konaklama tesislerindeki geceleme sayılarına ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre 130 milyon 592 bini yabancı, 72 milyon 595 bini yerli vatandaşlar olmak üzere 2023 yılında konaklama tesislerindeki geceleme sayısı 203 milyon 187 bin 958 oldu. Türkiye konaklama tesislerindeki geceleme sayıları bakımından İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'nın ardından beşinci sırada.

ANTALYA DÜNYA İKİNCİSİ

Antalya 81 milyon 577 bini yabancı, 12 milyon 453 bini yerli toplam 94 milyon 30 bin geceleme sayısıyla Türkiye'de açık ara tüm illere fark attı. Antalya, bu geceleme sayısıyla dünyada birçok ülkeyi de geride bıraktı. Kanarya Adaları'nın ardından dünyada en çok geceleme Antalya'da oldu. İstanbul, 22,3 milyonu yabancı, 7,3 milyonu yerli toplam 29 milyon 748 bin gecelemeyle ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü Muğla'da 10,8 milyon yabancı, 5,4 milyon yerli toplam 16 milyon 217 bin geceleme gerçekleşti.

İLÇELER VE ÜLKELERE GÖRE SIRALAMA

Türkiye'de yabancı turistlerin en çok gecelediği ilçeler de belli oldu. Almanlar Antalya'nın Kemer, Alanya, Serik (Belek), Manavgat (Side), Aksu (Kundu) ve Muratpaşa (Lara), Muğla'nın Bodrum ve Ortaca, İzmir'in Menderes ve Aydın Kuşadası'nı tercih etti.

Ruslar Antalya'nın Kemer, Alanya, Serik (Belek), Manavgat (Side), Aksu (Kundu) ve Muratpaşa (Lara) ilçeleriyle İstanbul'da Fatih ve Beyoğlu, Muğla'da Bodrum ve Marmaris.

İngiliz turistlerin tercihi Antalya ve Muğla olurken, ilk 10 ilçe şöyle sıralandı; Alanya, Marmaris, Manavgat, Aksu, Serik, Bodrum, Fethiye, Ortaca, Muratpaşa ve Kemer.

Polonyalı turistler Alanya, Manavgat, Kemer, Bodrum, Serik, Kuşadası, Didim, Marmaris, Aksu ve Selçuk ilçelerini tercih etti.

En çok turist gelen beşinci ülke olan İran vatandaşlarının tercihi ise Beyoğlu, İpekyolu, Şişli, Aksu, Serik, Fatih, Kemer, Muratpaşa, Kuşadası, Alanya oldu.