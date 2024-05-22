Güvenlik soruşturmalarında kritik 'olgu' kararı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının personel alım ilanına başvuran bir aday sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazanmıştır. Aday hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununu uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmıştır. Yapılan soruşturmada, aday hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye üye olma suçundan kovuşturma yapıldığı ancak Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar verildiği tespiti yapılmıştır. Bakanlık, KYOK kararı verilmiş olmasına rağmen, Savcılıkça yürütülen dosyadaki olguları dikkate alarak, adayın atamasını yapmamıştır. Ataması yapılmayan aday da idare mahkemesinde iptal davası açmıştır.

7315 sayılı Kanunun, Arşiv Araştırması başlıklı 4. maddesinde kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların mevcut kayıtlardan tespit edilmesini öngörmektedir.

Ataması yapılmayan aday hakkında Savcılıkça yürütülen soruşturmada, bir itirafçı, davacının FETÖ evlerinde kaldığını belirtmiş ayrıca Bylock kullanıcısı bir FETÖ üyesinin de adaya e-posta gönderdiği tespitleri yer almıştır. Açılan davada mahkeme heyeti, adayın ardışık arama yapıp yapmadığını tespiti için ara karar kurmuş, yapılan araştırmada adayın kontörlü hatlardan ardışık, periyodik ve tekil arama kaydının bulunduğu tespiti yapılmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesi her ne kadar atamanın yapılmaması yönündeki işlem hakkında iptal kararı almışsa da, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2023/3121 Esas Nolu kararında; KYOK verilmiş olmasına rağmen Savcılık dosyasında yer alan OLGULARI ve ara karar sonrasında tespit edilen kontörlü hatlardan ardışık arama yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle, Bakanlığın atama işleminin yapmaması yönündeki işlemini hukuka uygun bulmuştur.