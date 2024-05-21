Dolar 32,19 TL'ye geriledi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 32,19 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 17:26, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2000
|32,2010
|32,1940
|32,1950
|Avro
|34,0070
|34.0080
|34,9520
|34,9530
|Sterlin
|40,9060
|40,9140
|40,9530
|40,9670
|İsviçre Frangı
|35,4400
|35,4430
|35,3560
|35,3640
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1700
|32,2500
|32,1640
|32,2440
|Avro
|33,9670
|34,0470
|34,9120
|34,9920
|Sterlin
|40,8460
|41,0560
|40,8930
|41,1030