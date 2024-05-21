Dolar 32,19 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2000 32,2010 32,1940 32,1950 Avro 34,0070 34.0080 34,9520 34,9530 Sterlin 40,9060 40,9140 40,9530 40,9670 İsviçre Frangı 35,4400 35,4430 35,3560 35,3640 ANKARA ABD Doları 32,1700 32,2500 32,1640 32,2440 Avro 33,9670 34,0470 34,9120 34,9920 Sterlin 40,8460 41,0560 40,8930 41,1030