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Brent petrolün varil fiyatı 83,11 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,11 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 10:40, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 11:01
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Dün 84,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 83,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,70 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, piyasanın yönüne dair ipuçları vermesi beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin yarın açıklayacağı tutanaklar öncesinde düşüşe geçti.

Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserlik sürerken bir yandan Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmeleri ve söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini açıklamaları petrol piyasalarında talep iştahını yavaşlatabileceği endişesini artırdı.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, dün yaptığı konuşmada, ilk çeyrekte enflasyonun hayal kırıklığı yarattığını ve para politikasını gevşetmek için gereken güveni sağlamadığını vurguladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun kesin olarak düşüp düşmediğinin net olmadığını ve faiz oranlarını ayarlamanın "aciliyetinin" bulunmadığını kaydederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Piyasa oyuncuları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebe ilişkin bilgi edinmek için Amerikan Petrol Enstitüsünün gün içinde açıklayacağı ticari ham petrol stokları öngörüsünü bekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini yarın açıklayacak.

Öte yandan, dünyanın önemli petrol üreticilerinden İran ve Suudi Arabistan'daki siyasi belirsizlikler fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

İran devlet televizyonu, dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Gözler, ülkede yapılacak seçimlere ve sürecin nasıl yürütüleceğine çevrildi. Suudi Basın Ajansına ise Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi göreceğini açıklamasının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Japonya'ya planlanan gezisi ertelendi.

Brent petrolde teknik olarak 84,41 ile 85,13 dolar aralığının direnç, 82,41 ile 81,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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