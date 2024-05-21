Müfredat eğitimlerinde 'resen görevlendirme' sorunu!

MEB Müfredat Eğitimlerinde Hata Yapıyor?

MEB yeni müfredatın yayınlanması sonrasında uygulama çalışmalarına hız verdi.

MEB uygulama için alanlar bazında öğretmenleri hizmet içi eğitime alıyor.

Erzurum, Yalova ve Mersin gibi hizmet içi eğitime uygun illerde yapılan çalışmalarla ilgili katılımcıların belirlenmesi aşamasında sorun var.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün gönüllü öğretmenler arasından tercih çağrısında bulunduğu bilgileri gelmektedir.

Ortaöğretimde ise resen görevlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı için Ankara'dan çağırılan öğretmenlerin ikisi aynı okulda ve ikisi de resen görevlendirilmiş.

Oysa ki bu tür çalışmalarda öncelikle gönüllülük ve zorunluluk halinde resen görevlendirme yapılmalıdır.

Görevlendirme yapılırken gönüllülük esası gözetilmediği gibi bir anda ve seminere az bir süre kala duyurulmaktadır. Bu da öğretmenlerin çoluk, çocuk, sağlık, aile durumu gibi mazeretlerine bağlı olarak sorun oluşturmaktadır.

Gönüllülük esasına göre görevlendirmelerde de keyfiyet değil objektif kriterler kullanılmalıdır.

Maksut BALMUK

Öğretmen