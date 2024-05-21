Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aştı
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL Fırsatı!
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak
Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak
Müfredat eğitimlerinde 'resen görevlendirme' sorunu!
Müfredat eğitimlerinde 'resen görevlendirme' sorunu!
Okul müdürü ve oğlu otobüste darbetmişti: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Okul müdürü ve oğlu otobüste darbetmişti: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Maliye'den 'demir yumruk' operasyonu: 7 milyar lira rekor ceza
Maliye'den 'demir yumruk' operasyonu: 7 milyar lira rekor ceza
Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular
Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular
Ev sahibi-kiracı arasında 'ev gösterme' krizi
Ev sahibi-kiracı arasında 'ev gösterme' krizi
Kurbanda düve hayvan kesimi endişe yaratıyor
Kurbanda düve hayvan kesimi endişe yaratıyor
Doktora 21 milyon liralık rekor tazminat şoku
Doktora 21 milyon liralık rekor tazminat şoku
Meyve fiyatında aracı vurgunu!
Meyve fiyatında aracı vurgunu!
AK Parti'de seçim analizleri tamamlanıyor!
AK Parti'de seçim analizleri tamamlanıyor!
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
MB Başkanı Karahan, milletvekilleriyle buluşuyor
MB Başkanı Karahan, milletvekilleriyle buluşuyor
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
Erdoğan: Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
Erdoğan: Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
Başörtülü hakime sözleri nedeniyle avukata soruşturma açıldı
Başörtülü hakime sözleri nedeniyle avukata soruşturma açıldı
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı?
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık ifadelerini geri çekti
'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık ifadelerini geri çekti
Erdoğan: 6-8 Ekim olaylarını kimse meşru gösteremez
Erdoğan: 6-8 Ekim olaylarını kimse meşru gösteremez
UCK'dan Netanyahu için tutuklama emri talebi
UCK'dan Netanyahu için tutuklama emri talebi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak

Hastanelerde yeni dönem başlıyor. Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve reçete yazabilecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 10:56, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 10:57
Yazdır
Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak

Hastanelerde yeni dönem yarından itibaren başlıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde artık uzaktan muayene yapılacak. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılayacak.

RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.

REÇETE VE RAPOR YAZILABİLECEK

Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.

HANGİ HASTANELER KAPSAMDA?

Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.

İHTİYAÇ HALİNDE HASTANEYE GİDİLECEK

Uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek.

Doktorun, hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.

SALGINLA BAŞLADI, 2022'DE YÖNETMELİK YAYINLANDI

Koronavirüs salgını döneminde karantinadaki hastalar için uzaktan muayene yapılabiliryordu.

Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımladı. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, Şubat 2022'de yürürlüğe girmişti.

SGK ise geçen ay Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber