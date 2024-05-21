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Fatih Terim, Denizbank'a tazminat davası açtı

Yüksek karlı gizli fon davasında adı geçen Fatih Terim, Denizbank'tan şikayetçi oldu. Terim'in avukatları banka ve banka çalışanları hakkında maddi ve manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 11:22, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 11:21
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Fatih Terim, Denizbank'a tazminat davası açtı

Yunanistan'da Panathinaikos ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim; mağdurları arasında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu 'yüksek karlı gizli fon' davasında hukuki süreç başlatmaya karar verdi.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Terim, banka ve sorumlular hakkında maddi -manevi tazminat davası açtı.

Fatih Terim'in avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca, Müvekkilimiz 2 Haziran 2023 tarihinde, bizzat kendi inisiyatifi ve iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla beyanını vermiş ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Müvekkilimiz, anılan soruşturmada şikayetçi konumundadır. Denizbank A.Ş.'nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikayetçi olmuştur.

"Müvekkilimiz açıklamayı zamanı gelince yapacaktır"

Son olarak şu hususu da ifade etmek isteriz: Müvekkilimiz Fatih Terim, tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacaktır. Müvekkilimiz, bugüne kadar adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masuniyetini dikkate alarak, kendisini maksatlı şekilde hedef alan asılsız ve mesnetsiz yorumlar dahil olmak üzere bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih etmiştir. Bu süreçte, hukukun izin verdiği ölçü ve zamanlarda müvekkilimizi ilgilendiren konularda gerekli açıklama ve bilgilendirmeler yine tarafımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Seçil Erzan'ın 285 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan'ın özel belgede sahtecilik ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti . İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Böylelikle davada mağdur sayısı yükselirken, Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 285 yıla çıkmış oldu.

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