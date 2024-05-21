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Cevdet Yılmaz'dan AKINCI TİHA paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İleri teknoloji savunma sanayi ürünlerimizle ihtiyaç duyan ülkelere sunulan destekler, uluslararası konumumuzu ve ilişkilerimizi de olumlu yönde etkilemektedir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 11:51, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 13:18
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Cevdet Yılmaz'dan AKINCI TİHA paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın, İran'da yaşanan elim kaza sonrası gösterdiği performans ile Türkiye'nin savunma sanayiinde katettiği ilerlemenin, ülkenin güvenliğini pekiştirmenin yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınmaya yaptığı büyük katkıyı da ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Savunma sanayinde sağlanan ilerleme sivil alanlara da sirayet ederek katma değeri yüksek ekonomik üretim ve ihracatı desteklemekte, insanımızın refahına katkı sağlamaktadır. Sosyal ve çevresel (deprem, yangın gibi) ihtiyaçların etkin karşılanmasına yönelik uygulamalar ise sürdürülebilir ve insan odaklı kalkınmaya güç vermektedir. İleri teknoloji savunma sanayi ürünlerimiz ile ihtiyaç duyan ülkelere sunulan destekler, uluslararası konumumuzu ve ilişkilerimizi de olumlu yönde etkilemektedir.

Tüm bu alanlarda öncü çalışmalar yapan Sayın Selçuk Bayraktar ve ekibini bir kez daha aziz milletimiz adına tebrik ediyoruz."

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