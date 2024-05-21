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'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sahil şeritlerinde işgal edilen alanları boşaltacaklarını, kaçak yapıları yıkacaklarını söyledi. Bir şikayet hattı da kurulacağını belirten Bakan Özhaseki, vatandaşın denize ulaşmasını engelleyenlere hukuk ile cevap verileceğini söyledi. Bakan Özhaseki, belirlenen bölgelerde tatil yapan teknelerden belirli bir ücret alınacağını da ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 12:53, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 13:02
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'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine Toplantısı sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HUKUK DIŞI YAPILAR YIKILACAK"

Bakan Özhaseki, "Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız." dedi.

ALO İHBAR HATTI KURULACAK

Bir şikayet hattı da kurulacağını belirten Bakan Özhaseki, "ALO ihbar hattı kuracağız orada. Vatandaş diyecek ki 'bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.' Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu' diyor. 'Bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar' diye" ifadelerini kullandı.

DENİZLERE YENİ SİSTEM

Bakan Özhaseki mapa şamandıra sistemi başlatacaklarını da söyledi.

Ege ve Akdeniz'de teknelerin ağaçlara bağlanmasının çevreye zarar verdiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Biz de 'mapa şamandıra' projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini, kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız." şeklinde konuştu.

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