'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya yer alan "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 13:33, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 13:35
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 ilin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi." iddiası doğru değildir.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 21, 2024
11 ilimizin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla. pic.twitter.com/g2RRrkruiP