Tuzla'da şantiye alanında toprak kayması
Tuzla'da, şantiye alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 kişi kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 14:07, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 14:08
Anadolu Mahallesi Elmalık Caddesi'ndeki bir enerji firmasına ait şantiyede toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.