Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde H.K'nin (23), boş arsadaki elektrik trafosu çevresinde gezinen yavru kediye birçok kez tekme atması, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Of Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli H.K, sulh ceza hakimliğince "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.

Cep telefonu görüntülerinde, kediyi tekmeledikten sonra uzaklaşarak istinat duvarında bir süre bekleyen şüphelinin, geri gelip kontrol ettiği hayvanı, öldüğünü anlayınca otların arasına fırlatması yer alıyor.