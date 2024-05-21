Bakan Tekin'in makam aracı kazaya karıştı

Çarpışmanın etkisiyle makam aracı, bariyerlere çarparak savruldu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 2 araçta hasar oluşurken, tutanak hazırlanmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

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