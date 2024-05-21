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Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor

Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat'ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor hazırlanacak. Raporunun yaklaşık bir ay sonra çıkacağı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 15:08, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 15:21
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Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti.

6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil birçok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan kara para aklama soruşturması kapsamında "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti. Ayrıca Küçükçekmece Adliyesi'nde devam eden Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili devam eden davada da tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

ADLİ TIPA SEVK EDİLDİ

Dilan Polat, dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca Dilan Polat'ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor hazırlanacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmak üzere hazırlanan ihtisas raporunun yaklaşık bir ay sonra çıkacağı öğrenildi.

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