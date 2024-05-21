Olaylı derbi soruşturmasında 3 kişi ifadeye çağrıldı
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal ifadeye çağrıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 15:34, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 15:34
Süper Lig'in 37'nci haftasında pazar akşamı Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından olaylar yaşanmıştı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek'in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı.
3 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILDI
Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal ifadeye çağrıldı.