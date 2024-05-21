Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası

Kocaeli'de bir ortaokulda, 4,5 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

Gölcük ilçesindeki Gölcük Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, 17 Mayıs'ta maaş bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık olduğunu tespit etti.

İddiaya göre; ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenlerin bazıları, ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti.

Bunun üzerine geriye dönük olarak hesaplarını kontrol eden öğretmenler yaklaşık 4 yıl boyunca bu durumun yaşandığını ve maaş bordrolarında yazılan ek ders ücret farkının farklı banka hesaplarına yatırıldığını gördü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İddialar hakkında Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, ek ders ücretlerini hesaplayan okul müdürü M.H.A, işlemleri inceleyen ve onaylayan ilçe destek hizmetleri şefi ve memurları, şube müdürü ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü hakkında; irtikap, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Kocaeli Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulundu.

Yapılan şikayet sonrası hem Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini söyleyerek, "Bunun sorumlusu kimse, onlarla ilgili soruşturma başlattık. Sorumlusu ya da sorumluları kimse hepsi değerlendirilir." dedi.

Ek ders ücret farkının farklı banka hesaplarına yatırılması iddiasıyla ilgili de konuşan Akmanşen, "Bordrolarla öğretmenlerin banka hesaplarının karşılaştırılması sonucunu usulüne göre müfettişlerimiz değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

"YOLSUZLUK 4 YIL SÜRDÜ"

Yaşanan olaya, sosyal medya hesabından tepki gösteren Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yaptığı açıklamada, "Ek ders bordroda 15 bin TL görünmekte ama hesaplara 5 bin TL yatmaktadır. Geriye dönük olarak 4 yıl aynı şekilde bu usulsüzlük sürmektedir." dedi.

Kuruoğlu, aynı yöntemin başka öğretmenlerin hesapları üzerinden de yapılmış olabileceğini belirterek, eğitimcilere bordrolarını kontrol etme çağrısında bulundu.