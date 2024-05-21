Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm
Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm
3 Ay Ödemesiz 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ödemesiz 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendi
Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendi
Selçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?
Selçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası
Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor
Dilan Polat tahliye olacak mı? Muayene edildi, rapor bekleniyor
Kamuda servis kaldırıyorlar... 'Yargıya taşıyacağız'
Kamuda servis kaldırıyorlar... 'Yargıya taşıyacağız'
'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!
'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!
Bakan Koca: 'Onaylı randevu' sistemi ile randevuya katılım oranı arttı
Bakan Koca: 'Onaylı randevu' sistemi ile randevuya katılım oranı arttı
Aile Gençlik Fonu ödemeleri başladı
Aile Gençlik Fonu ödemeleri başladı
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak
Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak
Okul müdürü ve oğlu otobüste darbetmişti: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Okul müdürü ve oğlu otobüste darbetmişti: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Maliye'den 'demir yumruk' operasyonu: 7 milyar lira rekor ceza
Maliye'den 'demir yumruk' operasyonu: 7 milyar lira rekor ceza
Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular
Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular
Ev sahibi-kiracı arasında 'ev gösterme' krizi
Ev sahibi-kiracı arasında 'ev gösterme' krizi
Kurbanda düve hayvan kesimi endişe yaratıyor
Kurbanda düve hayvan kesimi endişe yaratıyor
Doktora 21 milyon liralık rekor tazminat şoku
Doktora 21 milyon liralık rekor tazminat şoku
Meyve fiyatında aracı vurgunu!
Meyve fiyatında aracı vurgunu!
AK Parti'de seçim analizleri tamamlanıyor!
AK Parti'de seçim analizleri tamamlanıyor!
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
MB Başkanı Karahan, milletvekilleriyle buluşuyor
MB Başkanı Karahan, milletvekilleriyle buluşuyor
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
Erdoğan: Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
Erdoğan: Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
Başörtülü hakime sözleri nedeniyle avukata soruşturma açıldı
Başörtülü hakime sözleri nedeniyle avukata soruşturma açıldı
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı?
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık ifadelerini geri çekti
'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık ifadelerini geri çekti
Ana sayfaHaberler İdari UygulamalarAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası

Kocaeli'deki bir ortaokulda görev yapan öğretmenler, maaş bordorlarındaki ek ders ücreti ile hesaplarına yatan ücretin farklı olduğunu tespit etti. Öğretmenler bu durumun yaklaşık 4 yıl boyunca sürdüğünü belirledi. İddialar yargıya taşındı, suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, 4,5 milyon TL'nin üzerinde yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 15:44, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 15:49
Yazdır
Kocaeli'de 4,5 milyon liralık ek ders yolsuzluğu iddiası

Kocaeli'de bir ortaokulda, 4,5 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

Gölcük ilçesindeki Gölcük Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, 17 Mayıs'ta maaş bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık olduğunu tespit etti.

İddiaya göre; ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenlerin bazıları, ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti.

Bunun üzerine geriye dönük olarak hesaplarını kontrol eden öğretmenler yaklaşık 4 yıl boyunca bu durumun yaşandığını ve maaş bordrolarında yazılan ek ders ücret farkının farklı banka hesaplarına yatırıldığını gördü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İddialar hakkında Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, ek ders ücretlerini hesaplayan okul müdürü M.H.A, işlemleri inceleyen ve onaylayan ilçe destek hizmetleri şefi ve memurları, şube müdürü ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü hakkında; irtikap, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Kocaeli Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulundu.

Yapılan şikayet sonrası hem Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini söyleyerek, "Bunun sorumlusu kimse, onlarla ilgili soruşturma başlattık. Sorumlusu ya da sorumluları kimse hepsi değerlendirilir." dedi.

Ek ders ücret farkının farklı banka hesaplarına yatırılması iddiasıyla ilgili de konuşan Akmanşen, "Bordrolarla öğretmenlerin banka hesaplarının karşılaştırılması sonucunu usulüne göre müfettişlerimiz değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

"YOLSUZLUK 4 YIL SÜRDÜ"

Yaşanan olaya, sosyal medya hesabından tepki gösteren Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yaptığı açıklamada, "Ek ders bordroda 15 bin TL görünmekte ama hesaplara 5 bin TL yatmaktadır. Geriye dönük olarak 4 yıl aynı şekilde bu usulsüzlük sürmektedir." dedi.

Kuruoğlu, aynı yöntemin başka öğretmenlerin hesapları üzerinden de yapılmış olabileceğini belirterek, eğitimcilere bordrolarını kontrol etme çağrısında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber