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Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için düzenlenecek cenaze merasimine katılmak üzere yarın İran'a gidecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 15:47, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 16:09
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Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için düzenlenecek cenaze merasimine katılmak üzere yarın İran'a gidecek.

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