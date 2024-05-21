25 yaşındaki astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, 18. Mekanize Tugayı Kurmay Albay Mustafa Öztürk, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Gelibolu Belediye Başkan Vekili İbrahim Erdoğan, Ağırman'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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