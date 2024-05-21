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Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm

Beylikdüzü'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı Özel Birinci Hastanesi'nde anestezi ilacının koluna enjekte edilmesi sonrası hayatını kaybeden 24 yaşındaki Selen Hemşire'nin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Selen Hemşire'nin yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Pelin Köksal'ın da 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Selen Hemşire'nin ölümüne ilişkin yargılanan doktor Fatih A.'nın Pelin Köksal ile de arkadaş olması, iki hemşirenin şüpheli ölümünü daha da dikkat çekici hale getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 17:35, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 17:36
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Aynı doktor iki şüpheli benzer hemşire ölüm

Olay, geçtiğimiz hafta başında Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan Özel Birinci Hastanesi'nde yaşanmıştı. İddialara göre, 77 yaşındaki hasta dedesinin kaldığı hastaneye refakatçi olarak giden 24 yaşındaki Selen Bilgin'e, başı ağrıdığı için anestezi doktoru arkadaşı Fatih A. tarafından ameliyat için kullanılan bir ilaç enjekte edilmişti. Sabaha karşı fenalaşan Bilgin, kaldığı odada koltukta ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan doktor Fatih A., ilacı Selen'in kendisinin kullandığını iddia ederken, ilaç şişesi ise Fatih A.'nın cebinden çıkmıştı. Olay günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen evli ve 3 çocuk babası Fatih A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2 yıl önce de yakın arkadaşları evinde ölü bulundu

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili Bilgin ailesi şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı. Olayla ilgili dikkat çekici bir ayrıntı hale getirdi. 2 yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A.'nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşiren Pelin Köksal'ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt'taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Köksal'dan haber alınamaması üzerine evine giden Selen ve kardeşi Saruhan'ın, ölen diğer hemşireyi kolunda kelebekle ve yüzü morarmış şekilde ölü bulduğu bilgisine ulaşıldı. Selen Hemşire'nin de aynı şekilde ölü bulunması dikkatleri anestezi için kullanılan "propofol" isimli ilaca çekti.

Bilgin ailesi kızlarının ölü haberiyle acı yaşarken 1 hafta sonrada yanında refakatçi olarak kaldığı dedesi Ali İbrahim Paker hayatını kaybetti. Bugün Bahçeşehir'de cenazesi kılınan Paker, ölen torunu Selen'in yanına defnedildi.

"Kelebek vardı, mosmor şekilde bulduk"

Selen Hemşire'nin kardeşi Saruhan Bilgin, iki yıl önce Pelin Hemşire'nin ölümü ile ablasının ölümü arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, "Bundan 2 yıl önce yine aynı şekilde şüpheli bir ölüm oldu. Aynı çalıştıkları özel hastanede oldu bu durum. Ablamın yakın arkadaşıydı ölen Pelin Hemşire. Fatih aynı zamanda onların da yine doktoruydu. O olayın olduğu zaman ablamda arkadaşının evinin yedek anahtarı vardı. Beraber gittik. Ben de olay yerindeydim. Aradık o zaman açmamıştı arkadaşı. Anahtarla kapıyı açamayın çilingir çağırdık polis geldi. İçeriye girdik mosmor bir şekildeydi ölen arkadaşı. Yine kolunda iğne kitleriyle kolunda kelebek vardı mosmor bir şekilde bulduk. Aynı ilaçtan dolayı olduğundan şüpheleniyoruz. Aynı ilaç olduğunu düşünüyoruz bu durumun üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şüphelendik durumdan. Belki de ne Pelinler ne Selenler var bu şekilde" dedi.

Baba Serkan Bilgin ise kızı için adalet istediğini ifade ederek, "Benim kızım 24 yaşında hayatının baharındaydı. Benim içim yanıyor baba olarak. Sayın hakimlerden savcılardan rica ediyorum o adamı nasıl serbest bıraktınız. Serbest bıraktınız bir o kadar da acı üstüne acı yaşıyorum. Benim kızım rahmetli oldu savcı adam hakkında tutuklama istiyor ancak nöbetçi mahkeme serbest bırakıyor. Bir baba olarak zaten yanmışız tabii ki adalete sığınacağız. Selen için adalet istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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