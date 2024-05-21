MİT örnek kriptoloji soruları yayımladı

Sorular arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de bulunuyor.

İnternet sitesinde, klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 soru yer alıyor.

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