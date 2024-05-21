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Hilal'i kaçırmak isteyip öldürmüştü, direksiyon eğitmenine müebbet istendi

MANİSA'da, kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) sırtından tabancayla vurarak öldüren direksiyon eğitmeni Önder Lafçı'nın (45) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Duruşmanın ardından gözyaşları içinde açıklama yapan Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz, "Kızım vurulduğu gün 'Anne başaramadık' demişti. Ben de mezara giderken 'Annem başardık' diyeceğim" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 18:09, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 18:34
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Hilal'i kaçırmak isteyip öldürmüştü, direksiyon eğitmenine müebbet istendi

Manisa'da bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül 2022'de daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün, Şehzadeler ilçesindeki evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan Hilal Sultan Kırgöz'ü, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Lafçı, direnen Kırgöz'ün başına tabanca dayadı. Çevredekilerin müdahalesiyle arbede çıktı. Lafçı, arbededen faydalanıp kaçarken, Kırgöz'ü de tabancayla sırtından vurdu. Hilal Sultan Kırgöz yere yığılırken, Önder Lafçı ise yoldan geçen kamyonetin kasasına binip kaçtı. Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

TABURCU EDİLDİKTEN SONRA EVİNDE FENALAŞTI

Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Hilal Sultan Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Kırgöz'ün tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra, 23 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Olayın ardından aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ile kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı. Lafçı ve Çatak tutuklandı, Cumali C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME, KABUL EDİLDİ

Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, kendisine yardım eden arkadaşları Muhammed Çatak ve Cumali C. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Lafçı'nın 'kadına karşı kasten öldürme', 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklardan Muhammed Çatak'ın 'kadına karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar, Cumali C.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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