Üst düzey polisleri ilgilendiren rapor başsavcılığa teslim edildi

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, rapor için Kriminal Daire Başkanlığı ve jandarmanın beraber çalıştığını, özverili bir şekilde sürecin tamamlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığının hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu tamamlandı. Bundan sonrası yargıda." ifadelerini kullandı.