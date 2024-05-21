Öğretmenlerin haziran mesleki çalışma başvuruları başladı.

Öğretmenlerin Haziran 2024 mesleki çalışmalarını istedikleri illerde yapabileceklerini daha önce duyurmuştuk. https://www.memurlar.net/haber/1102160/ogretmenler-mesleki-calisma-programina-istedikleri-illerde-katilabilecek.html MEB mesleki çalışmaları başka ilde yapacaklar için mebbis üzerinden başvuru almaya başladı. Başvurular 02.06.2024 tarihinde sona erecek.

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