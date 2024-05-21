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Alper Gezeravcı: Ay'a erişmeyi planlıyoruz

ANKARA'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Spor Fest 2024'e katılan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Sadece birkaç yıl içerisinde kendi ülkemizin imkanlarıyla üretilmiş bir roket ve bu roketi uzaya taşıyan itki sistemiyle ilerde Ay'a erişmeyi planlıyoruz. Söylediklerim kulağa ütopik gelebilir, halihazırda bu sürecin hazırlık aşamasının çoğu bitmiş durumda" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 23:33, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 23:35
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Alper Gezeravcı: Ay'a erişmeyi planlıyoruz

Astronot Alper Gezeravcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Spor Fest 2024' programında öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı'ya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek eşlik etti. Türkiye'nin uzay alanında ütopik hedeflerle değil, yapılabilir hedeflerle yol aldığını söyleyen Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında devletimizin güçlü iradesiyle gerçekleştirilmiş, bir ilham hikayesini Sağlık Bilimleri Üniversite'mizde, hikayenin asıl sahibi olan sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 2018 Aralık ayında kurulan Uzay Ajansı ve uzay alanda faaliyet gösteren farklı çatı kuruluşlar, uzay alanındaki faaliyetleri belirli bir organizasyonun kontrolünde yürütecek. Kuruluş yılı itibariyle bu alanda faaliyet gösteren ülkelerin arasında en genç en tecrübesiz uzay ajansına sahiptik. Ancak geçmişe yönelik tecrübemizle, bu kadar kısıtlı olduğumuz bir alan içerisinde sadece 2 yıllık çalışmanın ardından 2021'in şubat ayında uzay alanındaki hedeflerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından halkımızla paylaşıldı. Sadece 1 yıllık hazırlık sürecinin ardından da bu duygularla şu an paylaşmış olduğumuz bu hedeflerden bir tanesini teşkil eden 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' icra edildi. Devletimiz, irade temsili noktasında uygun görünen zamanda birçok gelişmeyi sizlerle paylaşıyor olacak. Ütopik noktaları konuşmuyoruz, yapılabilir hedefleri koyduk ve yapacak şekilde planlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'DÜNYADA 11'İNCİ ÜLKE KONUMUNA ERİŞECEĞİZ'

Yakın zamandaki hedeflerinden bir tanesinin 'Uzay Limanı' projesi olduğunu belirten Gezeravcı, "Halihazırda anlaşmalar yapıldı ve hazırlık süreçleri devam ediyor. Artık uzaya erişen roketlerimiz ve hava araçlarımız var. Biz bu alanda kabuğuna sığmayan bir ülke konumuna doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Uzay alanında kendi yapacağımız çalışmaları, kendi yaptığımız ürünleri, uzayın resmi limiti olan 100 kilometrenin zaten ötesine taşıma kabiliyetine halihazırda sahibiz. İleride bu alanda yapacağımız faaliyetlerin gerçekleştirebileceğimiz bir de fırlatma rampası var. Uzay faaliyetlerinin sadece bizim ihtiyaçlarımız değil, bu alanda faaliyet gösterecek başka ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılık verecek şekilde, bu alanda muadil ülkelerin fırlatma imkanlarına sahip 'Uzay Limanı' projemiz devam ediyor. Sadece birkaç yıl içerisinde kendi ülkemizin imkanlarıyla üretilmiş bir roket ve bu roketi uzaya taşıyan itki sistemiyle ilerde Ay'a erişmeyi planlıyoruz. Söylediklerim kulağa ütopik gelebilir fakat halihazırda bu sürecin hazırlık aşamasının çoğu bitmiş durumda. Keza uydu alanında Türkiye Cumhuriyeti zaten geçtiğimiz 15- 20 yıl içeresinde farklı uydu fırlatmalarıyla tecrübe kazanmış bir ülke. 8 Temmuz haftasında 'TÜRKSAT 6A' uydumuz uzaya fırlatılacak. Hak ettiğimiz özgüveni pekiştirme noktasında istatistikler önemli. 'TÜRKSAT 6A'nın fırlatılmasıyla, bu alanda kendi uydusunu kendi imkanlarıyla üretebilen dünyadaki 11. ülke konumuna erişeceğiz" ifadelerini kullandı.

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